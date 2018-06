Un ferit greu i un altre de menys greu en l'accident que ha obligat a tallar el carril BUS-VAO a la C-58

Imatge de la C-58 a Can Cuiàs on hi ha accident sentit Terrassa ha estat requerit l'helicòpter medicalitzat que ha aterrat al carril BUS/VAO pic.twitter.com/3VNwHAGLhd — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 20 de juny de 2018

Un home ha resultat ferit greu aquest dimecres en l'accident que ha implicat dos vehicles a l'autopista C-58, a l'alçada de Montcada i Reixac. En el sinistre, una dona també ha resultat ferida, aquesta en estat menys greu. Tots dos han estat traslladats a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.L'accident ha complicat la circulació entre el Vallès i la ciutat de Barcelona, obligant a tallar el carril BUS-VAO perquè hi pogués aterrar un helicòpter medicalitzat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha destinat dues ambulàncies i l'helicòpter.Inicialment, el carril BUS-VAO s'havia obert a tot tipus de vehicles, però els Mossos d'Esquadra l'han hagut de tallar perquè l'helicòpter hi pogués aterrar amb la finalitat d'atendre els dos ferits.Amb tot, ha calgut tallar dos carrils tallats en sentit Terrassa que han fet gairebé 2 quilòmetres de retencions, mentre que en sentit Barcelona, tot i no haver hagut de procedir al tall, se n'han registrat 6.

