El CatSalut dona llum verda a dues empreses públiques després de la caiguda del 155

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha aprovat els estatuts i els convenis per a la posada en marxa de dues empreses públiques que gestionaran serveis sanitaris al territori: l'empresa Salut Catalunya Central que gestionarà l'Hospital Sant Bernabé de Berga (Barcelona) i el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, que integrarà els dos consorcis actuals.Ho ha fet en la primera sessió del consell de direcció del CatSalut presidida per la consellera Alba Vergés i el nou director del CatSalut, Adrià Comella, en la primera sessió ordinària des de l'aixecament de l'article 155. Tant Vergés com Comella han mostrat el seu compromís de reprendre els projectes que s'havien iniciat en l'última legislatura i que havien quedat paralitzats, i han assenyalat que un dels seus objectius serà focalitzar-se en l'esperit i els principis de la llei d'ordenació sanitària catalana.L'agost del 2017, Salut i l'Ajuntament de Berga van signar el protocol per a la constitució d'una empresa pública adscrita al CatSalut amb la finalitat de gestionar l'Hospital Sant Bernabé, que fins ara estava en mans de l'organisme autònom municipal Fundació Hospital Sant Bernabé.Salut Catalunya Central neix amb l'objectiu de millorar l'atenció donada a la ciutadania, i es crearà un òrgan de participació territorial en què estiguin representats la pròpia empresa pública, la conselleria, el CatSalut, l'Ajuntament de Berga, la societat civil i organismes i institucions.

