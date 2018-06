Dolors Sabater: «No sabem què passarà, estem en mans del PP»

O la continuïtat de Dolors Sabater com a alcaldessa, que passi el que passi tornarà a ser candidata a l'alcaldia, o una nova etapa amb el socialista Álex Pastor al capdavant del consistori i només tres regidors al govern. Aquesta és la dicotomia que es dirimeix en les pròximes hores. A una hora que arrenqui el ple de la moció de censura, Sabater assegura que no sap si prosperarà o no l'intent del PSC d'expulsar-la de la mà del PP i de Cs. "No sabem exactament què passarà. Estem en mans del PP, ha assegurat l'encara alcaldessa badalonina, que ha rebut el suport d'Ada Colau aquest dimecres al matí."Hauríem preferit acabar el mandat i que fos la ciutadania qui ens avalués", ha lamentat Sabater, que ha revelat que aquest dimarts a la nit es va posar en contacte amb Pastor per parlar del traspàs però que ell mateix, sense donar per segur si seria o no alcalde, li va dir que ja en parlaríem en funció de què passi avui. "Estic preocupada per la incertesa en què pot quedar la ciutat", ha insistit l'alcadessa, que ha recordat la importància de l'aliança d'esquerres per barrar el pas a Xavier García Albiol i "recuperar drets" a la ciutat.Precisament Colau ha subratllat que no entén com el PSC és capaç de teixir una "aliança" amb el PP "més dur, retrògrada i racista" d'Albiol. L'alcaldessa de Barcelona ha burxat en què l'actitud dels socialistes catalans a Badalona va en contra de l'esperit que al Congrés dels Diputats ha permès fer fora del govern a Mariano Rajoy. "Em faig creus que el PSC es replantegi la política progressista d'un govern que ha aplicat polítiques socials", ha insistit Colau, que ha recordat al PSC que és "inviable" governar una ciutat com Badalona amb només tres regidors.A menys d'una hora perquè arrenqui el ple de la moció de censura, desenes de veïns segueixen amb expectació el possible canvi de govern a la ciutat. El socialista Álex Pastor ha arribat a l'Ajuntament entre aplaudiments i crits de "vergonya".

