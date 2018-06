Colau destina 80.000 euros a acompanyar les víctimes dels atemptats i afrontar la causa judicial

Front comú per acompanyar les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, que es van produir el passat 17 d'agost. A pocs mesos perquè faci un any, i després que l'Ajuntament de Barcelona ja hagi anunciat que es personarà en la causa , l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha posat en marxa un conveni per acompanyar les víctimes. Aquest es signa conjuntament amb la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats pel Terrorisme (UAVAT), que es va crear fa pocs mesos, davant de la manca d'acompanyament i assessorament de les víctimes per part del Ministeri d'Interior, i comportarà una aportació de 80.000 euros.L'objectiu del conveni és que qualsevol persona ferida aquell dia o que s'hagi vist afectada -tant físicament com psicològicament- conegui els seus drets, així com el temps que té per aconseguir ser reconeguda com a víctima. En aquest sentit, NacióDigital ja va publicar un reportatge on explicava el "via crucis" de les víctimes, que se sentien soles i sense ajuda. La UAVAT realitzarà l'acompanyament assistencial, jurídic i legal i posarà a disposició el telèfon gratuït 900.828.717 per atendre totes les trucades.El conveni es signa després de detectar casos de desatenció. Per exemple, han indicat, set casos que mostraven símptomes d'alta intensitat i que no disposaven de seguiment per part de cap servei. I és que, a vegades, han dit, triguen uns mesos a aparèixer els símptomes de l'estrès post-traumàtic.Colau ha destacat que l'atemptat a les Rambles va despertar una forta implicació ciutadans i va acabar desenvolupant en una "actuació exemplar". No obstant això, molta gent "s'ha acabat trobant sola", ha dit, sobretot durant els mesos posteriors, i això és culpa de la manca d'acompanyament de les administracions centrals que, tal com ha afirmat, no ha estat suficient."Les víctimes segueixen allà", ha recordat Colau, i malgrat que durant aquest any hi ha hagut una complicada situació política a Catalunya i l'Estat, cal realitzar un últim esforç per aconseguir traslladar la informació a totes les víctimes, per tal que coneguin els seus drets: "No és normal que hi hagi familiars de víctimes que durant aquests últims mesos no hagin rebut cap informació de cap administració; no pot ser que no es tracti dignament a totes i cadascuna de les víctimes".En aquest punt, ha demanat que es revisin els protocols de les administracions respecte d'aquest tema, sobretot aquelles que tenen competències, com ara el Ministeri d'Interior.Sentiments de "solitud i abandonament"Moltes de les víctimes, ha precisat la membre de la UAVAT, Sara Bosch, tenen "sentiments de solitud i abandonament" i, fins i tot, algunes vegades no saben detectar-se, ni tan sols, com a víctimes. Aquest és el cas de moltes que tenen problemes psicològics, i ha recordat que posar-se en contacte amb elles és, també, la responsabilitat social de les administracions. Per això, ha agraït el suport i l'interès de l'Ajuntament de Barcelona en els atemptats viscuts a Catalunya."Només cal començar a parlar amb els afectats", ha explicat. Si això es fa, ha dit, és fàcil veure "que això no s'ha acabat i que s'ha de continuar". I mentre les víctimes segueixin dient que "els falten coses", la resposta ha de ser immediata. Per això, ha demanat que totes les persones que es poden sentir afectades pels atemptats contactin a través del telèfon que s'ha posat a disposició, ja que el termini finalitza en breu.El suport municipal es concreta també amb la personació de l'Ajuntament com a acusació particular en el judici que se segueix a l'Audiència Nacional. L'objectiu de la personació és exercir les accions penals i civils que corresponguin com a condició de perjudicat, han dit, però també proporcionar tot l'ajut i el suport a les persones afectades.Per conèixer aquesta tutorització es va fer, fa uns dies, una trobada entre víctimes. En aquesta, organitzada per la UAVAT, es van escoltar els testimonis particulars i es va informar els perjudicats de les indemnitzacions a què tenen dret.L'acte principal, segons Colau, serà a plaça Catalunya, on es preveu fer una commemoració per la pau i els drets humans, i sense cap parlament polític. En aquest sentit, es busca que l'acte sigui "el màxim de respectuós" amb les víctimes, tot i que sí que es preveu que compti amb representants institucionals, per tal que també sigui unitari. "Serà un acte senzill i emotiu", ha afirmat l'alcaldessa.

