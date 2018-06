Maragall, al PP: «El Diplocat ja no està en liquidació, està en reactivació»

La reoboertura de les delegacions exteriors ha estat objecte del primer intercanvi dialèctic entre el Govern i el PP en sessió de control. El diputat Alejandro Fernández ha carregat amb duresa contra la recuperació del Diplocat i la posada en marxa, de nou, de les oficines a l'estranger escapçades per l'aplicació de l'article 155, i ha avisat que l'executiu no podia actuar amb "impunitat" en aquest àmbit. Ernest Maragall, conseller d'Acció Exterior, ha parafrasejat les paraules de Soraya Sáenz de Santamaría quan era vicepresidenta del govern espanyol per avisar que el Diplocat "ja no està en liquidació, està en reactivació" El Govern va aprovar ahir la reestructuració del departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per tornar a obrir les delegacions a l'estranger. El decret que empara els moviments en aquesta conselleria, liderada per Ernest Maragall, disposa que hi ha una secretaria general, una secretaria de Transparència i de Govern Obert i una secretaria d'Acció Exterior i Unió Europea. És d'aquest últim organisme del qual dependrà l'estructura de les delegacions catalanes a l'estranger, que es reobriran de manera immediata, segons va anunciar la setmana passada Maragall des de Brussel·les."A partir d'aquest moment es procedirà a la posada en marxa de les delegacions per mitjpa de decrets específics a cada cas i dels nomenaments corresponents", destacava la documentació facilitada pel Govern. "El departament assumeix el compromís de desplegar amb caràcter immediat i a la màxima potència la presència institucional, tant a Europa com a la resta del món, i davant les instàncies multilaterals més significatives", ressaltava el text. Les primeres oficines que es volen reobrir són les del Regne Unit, Itàlia, Alemanya, Suïssa i els Estats Units, segons va assenyalar Maragall la setmana passada.

