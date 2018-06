VÍDEO Així ha estat el primer dia de feina de Rajoy

L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy comença la seva nova vida fora de la Moncloa i torna a ser registrador de la propietat. El també exlíder del PP, que la passada setmana va renunciar al seu escó al Congrés dels Diputats, va visitar aquest dimarts Santa Pola, on té la seva plaça, segons va explicar el Diari La Veu, i aquest dimecres ja ha començat la seva nova etapa laboral. Ho ha fet amb un look més informal de l'habitual, amb camisa blanca i sense corbata.



El polític del PP va arribar a la ciutat d'Alacant en un tren AVE poc abans del migdia. Tal com detalla El Periódico, el retorn a la feina ha estat "molt tranquil" i, un parell d'hores abans, ha fet una mica d'exercici a la vora de la platja pel passeig marítim d'Alacant. Rajoy ha estat rebut amb aplaudiments i entre crits de "presidente, presidente". No ha volgut fer declaracions als mitjans de comunicació.

La presència de Rajoy no ha passat inadvertida en les xarxes socials, on va circular una fotografia seva caminant per una vorera de Santa Pola al costat de Francisco Riquelme, qui ocupa temporalment la plaça de registrador de la propietat en la ciutat, la titularitat de la qual ostenta l'expresident.Rajoy va presentar el passat 15 de juny la renúncia com a diputat en la cambra baixa espanyola i va anunciar que sol·licitaria el seu reingrés en el Cos de Registradors de la Propietat.