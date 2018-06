Bargalló avisa: «No permetrem ingerències externes a l'escola catalana»

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dimecres en la primera sessió de control al Govern celebrada al Parlament en aquesta legislatura que l'executiu "no permetrà ingerències externes" en matèria d'educació. Després d'episodis polèmics marcats per denúncies contra mestres a La Seu d'Urgell i a Sant Andreu de la Barca, en els quals la Fiscalia va actuar davant d'una presumpta "humiliació" als fills de guàrdies civils arran dels fets de l'1 d'octubre."El departament defensarà el professorat davant de tothom", ha ressaltat Bargalló, que ha indicat que l'àmbit per dirimir possibles tensions en el camp de les escoles i dels instituts és la conselleria, "no la Fiscalia ni els jutges". "Sempre defensarem alumnat i famílies. Si hi ha tensió entre uns i altres, el departament té els instruments per fer-ho", ha destacat el dirigent d'ERC.Bargalló ha aprofitat per recalcar que el Govern estarà al costat dels alumnes que han vist "alterats" els seus drets, i ha apuntat que visitarà La Seu d'Urgell per fer costat als professors que van ser denunciats.

