Cunillera adverteix que el referèndum no té lloc en la reforma de la Constitució

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, adverteix que el dret a l'autodeterminació tampoc tindria lloc en una hipotètica reforma de la Constitució. En una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio , la socialista ha considerat que abordar un referèndum sobre la independència de Catalunya en la modificació de la carta magna espanyola generaria "moltes dificultats"."La constitució és la base sobre la qual se sustenten i deriven les institucions democràtiques del país i és normal que pensem en reformar-la", ha valorat Cunillera. Malgrat la voluntat que expressa l'executiu, la delegada confessa que és "molt complicat" dur a terme una reforma plena.En la mateixa conversa amb la periodista Mònica Terribas, Cunillera ha qualificat de "mala idea" que el president de la Generalitat, Quim Torra, entri en un nou "àmbit de convivència" amb "exigències i absolutismes". Així ha reaccionat al fet que Torra encara no hagi decidit si anirà a la inauguració divendres dels Jocs del Mediterrani de Tarragona per la presència del Rei i hagi instat Felip VI a reflexionar sobre les conseqüències del discurs que va pronunciar el passat 3 d'octubre.Segons la socialista, la inauguració serà una "primera ocasió per demostrar el respecte institucional" i ha avisat al president de la Generalitat que si no hi assisteix seria un "menyspreu" a Tarragona, tenint en compte l'esforç que hi ha dedicat.

