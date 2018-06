Un accident obliga a tallar el carril BUS-VAO i provoca retencions a la C-58

Imatge de la C-58 a Can Cuiàs on hi ha accident sentit Terrassa ha estat requerit l'helicòpter medicalitzat que ha aterrat al carril BUS/VAO pic.twitter.com/3VNwHAGLhd — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 20 de juny de 2018

Un accident complica aquest matí de dimarts la circulació entre el Vallès i la ciutat de Barcelona. Un accident a l'autopista C-58 entre dos vehicles provoca retencions d'entrada i sortida de la ciutat, i ha obligat a tallar el carril BUS-VAO perquè hi pogués aterrar un helicòpter medicalitzat.Tot i que encara no s'ha facilitat l'abast de l'accident, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha destinat diverses dotacions. El carril BUS-VAO s'ha obert a tot tipus de vehicles, però els Mossos d'Esquadra l'han hagut de tallar perquè un helicòpter del SEM hi pogués aterrar amb la finalitat d'atendre els ferits.Segons informa el Servei Català del Trànsit, hi ha dos carrils tallats en sentit Terrassa que provoquen gairebé 2 quilòmetres de retencions, mentre que en sentit Barcelona, tot i no haver hagut de procedir al tall, se n'acumulen 6.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)