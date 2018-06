Un mort en un xoc frontal a l'N-420 a la Terra Alta

El Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal a l’N-420, al quilòmetre 812, al terme municipal de la Fatarella, a la Terra Alta. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 07.23 h.Per causes que encara s'estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal entre un camió i un turisme. Com a conseqüència de la topada, ha mort el conductor del turisme. En el xoc, també ha resultat ferida greu la passatgera davantera del turisme, que ha estat traslladada a l’Hospital de Móra d’Ebre. Per la seva banda, el conductor del camió ha resultat il·lès.Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).La carretera ha quedat tallada a causa del sinistre.

