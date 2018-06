Rebaixen la pena de 13 a 10 anys a un dels joves d'Altsasu

L'Audiència Nacional ha rebaixat la pena d'un dels joves d'Altasu , condemnats per l’agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles el 15 d’octubre del 2016. En concret, es tracta d'Iñaki Abat, que tenia 13 anys de presó que s'han quedat en 10.Segons la interlocutòria, la sentència va assenyalar que s'havia d'imposar una pena de dos anys de presó per cadascun dels tres delictes de lesions als quals havia estat condemnat el jove, però finalment va ser condemnat a tres anys de presó per a cada un, segons explica el diari Ara Els joves d'Altsasu tenen penes d'entre 2 i 13 anys per atemptat a agents de l’autoritat, lesions, desordres públics i amenaces. Finalment, no se'ls va condemnar per terrorisme com demanava la Fiscalia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)