Sánchez ajorna la reforma del finançament autonòmic

El motiu per ser prudents i no "precipitar-se", segons el líder socialista, és que una revisió a fons requeriria "una valoració de les necessitats de despesa reals dels serveis públics, una quantificació de la insuficiència financera, un anàlisi de les competències homogènies i de la fiscalitat de cada administració, una harmonització fiscal en determinats tributs, la sostenibilitat dinàmica del model, una distribució equitativa de l’esforç fiscal i una modificació del Consell de Política Fiscal i Financera".

Pedro Sánchez s'ha sotmès aquest dimecres a la primera sessió de control al Congrés dels Diputats com a president del govern espanyol. El diputat de Compromís Joan Baldoví ha posat sobre la taula la qüestió del finançament i el cap de l'executiu estatal s'ha compromès a millorar-lo per a "totes les autonomies" a "curt termini". Tal com ja va destacar en la sessió de dimarts al Senat , l'objectiu és fer un pas endavant en el finançament abans del 2020, quan acaba la legislatura. Ara bé, el canvi profund de model encara haurà d'esperar.Sánchez ha replicat a Baldoví, qui li ha retret l'infrafinançament del País Valencià, que no és viable fer una revisió "a fons" del sistema fins a la propera legislatura. "És un dels principals objectius d'aquest govern, però no podem mentir els ciutadans, i cal ser realistes", ha argumentat el president espanyol.

