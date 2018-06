Mor una dona atropellada per un camió a Manlleu

Una dona de Manlleu (Osona) de 80 anys va morir aquest dimarts després de ser atropellada per un camió. L’accident es va produir al voltant de les 7 de la tarda a l’alçada de la rotonda que hi ha entre l’avinguda de Roma i el carrer del Ter.Tal com informa el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), van traslladar la víctima en helicòpter fins a l’hospital Josep Trueta de Girona on va morir pocs minuts després d’arribar-hi. A més de l’ambulància i l’helicòpter del SEM, s’hi van desplaçar la Policia Local i una dotació de Bombers que va netejar la calçada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)