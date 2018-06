Investigades 67 persones del Camp de Tarragona pels talls de carretera de març

Els investigats s'han concentrat a un pont que travessa l'A-7, on van tenir llocs alguns talls de carretera Foto: Jonathan Oca

Nova investigació que gira al voltant de moviments independentistes a Tarragona. Si en l'última ocasió es parlava de 39 encausats per presumptament haver participat en la vaga general del 8-N, ara la xifra arriba fins a les 67 persones. Ara bé, de moment només se'ls ha notificat -a la majoria- que figuren en un expedient judicial, que detalla les manifestacions i els talls de carretera que van tenir lloc entre els dies 23 i 25 de març a la demarcació.Aquest expedient es basa en informes policials realitzats pels Mossos d'Esquadra i per la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional. Segons els investigats, l'atestat policial parla que s'haurien comès delicte com coacció, desordres públics i contra la seguretat del trànsit.El jutjat, però, que encara no ha citat a declarar a cap de les persones que s'inclouen en aquest expedient, ha acordat que s'han de fer un seguit de diligències abans de prendre cap decisió. De moment, ha ordenat als Mossos que informin de les conductes concretes de les persones identificades i que els dos cossos policials aportin imatges dels fets que acreditin els danys causats. Els investigats han assegurat que un cop s'hagin fet les diligències oportunes, es demanarà l'arxiu del procediment perquè "cap dels fets denunciats constitueix un il·lícit penal".En aquest expedient hi ha gent de Tarragona, Sarral, Els Pallaresos, La Selva del Camp, Reus, Torredembarra, El Vendrell, Vilallonga del Camp, Vimbodí i Montblanc. Els cossos policials atribueixen la convocatòria de les "concentracions i de protesta pacífica" als CDR, Òmnium, ANC, Arran i Endavant.Els investigats deixen molt clar que no faran ni un pas enrere i que "com més repressió, més organització i més solidaritat".Un dels noms que hi ha en aquest informe és el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig. El republicà denuncia que "això és un intent més per acovardir els moviments prodemocràcia que s'està vivint aquests mesos a Catalunya". En aquest sentit, ha afegit que "entenem que manifestar-se a favor de la democràcia no és un dret només sinó que és un deure, ens hem manifestat un munt de vegades i ho haurem de seguir fent".Puig també ha afirmat amb rotunditat que "nosaltres no ens acovardim i com més repressió estem vivint i més palès queda que l'estat espanyol no és una democràcia, més necessitat tenim de construir una república que sigui veritablement democràtica".El regidor considera que la investigació no hauria de seguir endavant, ja que "és un contrasentit perquè no és un delicte, és participar en manifestacions pacífiques a favor de la democràcia en aquest país, que és el que s'ha vulnerat des del seu govern". A més, recorda que totes les accions es van produir quan "van posar mig Govern legítim a la presó, Marta Rovira va anar a l'exili i van detenir Carles Puigdemont".Un dels altres noms a destacar en aquest expedient judicial és el del regidor del a CUP, Jordi Martí, qui ja ha estat encausat en les investigacions com les de l'1-O i el 8-N.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)