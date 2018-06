L'unionisme radical es queda sense la gran manifestació contra el Govern de Torra

Un seguit d'entitats unionistes, amb associacions com Tabàrnia i D'espanyols i catalans al capdavant, havien previst fer una gran concentració a Barcelona que fos una demostració de força davant el nou Govern de la Generalitat. NacióDigital va informar de les reunions que s'havien fet per culminar en una gran concentració, que s'havia previst per a la segona meitat de juny.



Els canvis produïts en la política espanyola, però, han alterat els plans unionistes. Els organitzadors han decidit, de moment, ajornar la manifestació espanyolista en espera dels primers passos del nou executiu de Pedro Sánchez, que han agafat amb el pas canviat el bloc unionista a Catalunya, on Cs portava fins ara la iniciativa.

La manifestació estva prevista per a mitjan de juny, probablement el diumenge 17. En els estrategues de l'unionisme es considera crucial "rebre" el Govern de Quim Torra amb una gran concentració que serveixi per "marcar una línia vermella" al nou executiu. Així, es volia traslladar al Govern que l'espanyolisme està vigilant i exigeix als governants sobiranistes que es moguin dins de la legalitat espanyola.Tot plegat, ho podeu llegir a la secció El despertador de

