Mediapro desmenteix «qualsevol vinculació» d'una de les seves filial amb l'1-O

Mediapro ha afirmat aquest dimarts que les diligències d'entrada i registre que les autoritats judicials van fer de l'actuació de la setmana passada a la seu d'una de les seves empreses, Mediacloud, desmenteixen "qualsevol vinculació" d'aquesta firma amb el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017.Segons l'empresa, la policia espanyola no va trobar "cap vincle" entre Mediacloud i les activitats investigades pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. També afirma que el registre policial va durar 57 minuts i que després els agents van escriure al mateix document de diligències d'entrada i registre: "No hi ha connectivitat a les màquines, per la qual cosa no es realitza cap intervenció".A més, Mediapro indica que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar el mateix dia del registre, el 12 de juny, que l'actuació judicial "en cap cas" estava vinculada a la firma de telecomunicacions.

