Els EUA es retiren del Consell dels Drets Humans de l'ONU

L'ambaixadora dels Estats Units a les Nacions Unides, Nikki Haley, ha anunciat aquest dimarts la retirada del país del Consell de Drets Humans de l'ONU i ha denunciat la "hostilitat inacabable" contra Israel". "Aquest any, el Consell dels Drets Humans ha aprovat cinc resolucions contra Israel, més de les aprovades contra Corea del Nord, l'Iran i Síria en conjunt", ha lamentat Haley.Amb tot, la diplomàtica ha defensat que la decisió dels EUA d'abandonar l'organisme -és el primer país que ho fa de manera voluntària- no suposa "una retirada dels compromisos amb les drets humans" per part del país nord-americà.D'altra banda, el secretari d'Estat, Mike Pompeo, també ha comparegut a Washington per explicar la decisió. Segons recull El Periódico, Pompeo ha estat molt dur en les crítiques contra l'organisme i, si bé a reconegut que en un principi va tenir "una visió noble", ha assegurat que "s'ha convertit en un pobre defensor dels drets humans i en un exercici hipòcrita sense vergonya".

