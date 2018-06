El Celler de Can Roca, segon millor restaurant del món

El Celler de Can Roca torna a ocupar la segona posició de la llista dels 50 millors restaurants del món de la revista Restaurant. Només l'ha superat l'Osteria Francescana de Mòdena, que aconsegueix el número 1 per segona vegada. El número 3 l'han ocupat els francesos Mirazur i al 4 hi apareixen els nord-americans Eleven Madison Park, número 1 de l'any passat.D'aquesta manera, els Roca han pujat del lloc número 3 de l'última edició al 2. Des del 2009, el Celler de Can Roca de Girona està dins dels 5 primers llocs i, des del 2011 havia alternat la primera i la segona posició, que ara recupera. El 2017, l'establiment dels germans Roca va ocupar per primer cop la tercera posició.L'altra sorpresa de la nit ha estat el Disfrutar, que ha experimentat l'ascens més destacat entre els restaurants catalans en pujar del lloc 55 al 18. A més s'ha endut el premi a la més alta nova entrada dins la llista dels 50 millors restaurants del món de la revista 'Restaurant'. L'any passat aquest mateix establiment ja va rebre el premi a la millor nova entrada a la llista dels 100 millors.El Tickets d'Albert Adrià ha baixat de la posició 25 a la 32, però val a dir que el cuiner barceloní apareix també al número 95 dels 100 millors restaurants del món amb una altra aventura que dirigeix, l'Enigma.Entre els 50 millors restaurants del món n'apareixen quatre de bascos, el Mugaritz de Sant Sebastià, al lloc número 9; l'Asador Etxebarri, al 10; l'Arzak, de Juan Mari Arzak, que ocupa el lloc 31, i l'Azurmendi, a Larrabetzu, que apareix al lloc 43 i que també ha guanyat el premi al Restaurant Sostenible.La revista Restaurant ja va fer públic la setmana passada la llista de millors establiments entre les posicions 51 i 100 i l'Enigma d'Albert Adrià entrava al rànquing per primer cop. Una altra nova incorporació és el restaurant ElKano, d'Aitor Arregi, a Guetaria (Sant Sebastià), que s'ubica en el lloc número 77. Són les dues noves incorporacions de l'estat espanyol en aquesta franja del rànquing.En la gala de premis del 2017, celebrada a Melbourne, la revista Restaurant va incloure dos restaurants catalans a la llista dels 50 millors del món: el Celler de Can Roca, en tercera posició, i el Tickets d'Adrià, al número 25. Aquest any els manté, com ja s'ha dit als llocs 2 i 32 respectivament, i hi afegeix el Disfrutar, al lloc 18. La cerimònia se celebrava tradicionalment a Londres però el 2016 va traslladar-se a Nova York i el 2017 va fer-se a la ciutat australiana de Melbourne. Enguany ha decidit tornar a Europa i s'ha celebrat a Bilbao.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)