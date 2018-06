La imatge que trenca prejudicis i qüestiona la suposada fractura social a Catalunya

No ho doneu tot per perdut, no tingueu prejudicis i no escolteu aquells qui parlen de societat fracturada. Si no, parleu amb els meus veïns 🎗 pic.twitter.com/AmKtVHkf9w — Sergi Miquel Valentí 🎗 (@sergimiquel) 18 de juny de 2018

Un dels arguments més repetits pels partits unionistes és que hi ha una fractura social a Catalunya arran del procés independentista. Fa pocs dies el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, afirmava que la societat es trobava "al caire de l'enfrontament civil", una afirmació que va aixecar molta polseguera. Aquest argument però ha quedat qüestionat, de nou, a la xarxa.El diputat del PDECat al Congrés i secretari general de la JNC, Sergi Miquel, ha compartit una imatge a la xarxa per rebatre la suposada fractura social. S'hi pot veure un balcó amb la bandera espanyola per animar la selecció durant el Mundial i, a cada costat, dos llaços grocs per la llibertat dels presos. "No ho doneu tot per perdut, no tingueu prejudicis i no escolteu aquells qui parlen de societat fracturada", ha dit el dirigent independentista.

