Aquest dimarts ha transcendit que Inés Arrimadas va trucar Quim Torra per destensar la situació després que la líder de Ciutadans plantés el president en la reunió que tenien prevista al Palau de la Generalitat argumentant el llaç groc que hi ha penjat al balcó.L'escena ha estat reconstruïda pels presentadors de l'de TV3, Toni Soler, Jaïr Domínguez i Òscar Andreu, amb el seu to irònic característic. Domínguez fa d'Arrimadas i Soler de Torra. Durant la trucada els dards van d'una banda a l'altra, sempre amb humor, i no queda clar del tot i, finalment, s'aconsegueix "rebaixar la tensió". Podeu veure el gag aquí:

