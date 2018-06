La ministra de Transició Ecològica «no ha trobat» els informes del PP sobre el desmantellament del Castor

La nova ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha assegurat al ple del Senat que "no ha trobat" els informes que, suposadament, l'anterior govern espanyol del PP havia encarregat per determinar els hipotètics riscos de desmantellar les instal·lacions del projecte Castor. "A data d'avui no conec aquests informes, no els tinc, no els he trobat, encara no tinc constància a qui s'han encarregat i en quin moment estan", s'ha excusat Ribera, que s'ha compromès a tenir respostes "al més aviat possible" arran de la pregunta plantejada pel senador d'ERC, Miquel Aubà.En aquest sentit, ha reconegut que, fins ara, l'única informació disponible és l'estudi encarregat al MIT i a la Universitat de Harvard, que va ratificar la relació entre sismes i injeccions de gas però que intentava exculpar l'empresa concessionària Escal UGS, controlada per Florentino Pérez. Aubà, que ja havia plantejat a l'anterior executiu del PP nombroses preguntes sobre el desmantellament, volia conèixer quan estaran disponibles uns informes que l'anterior Ministre d'Energia, Álvaro Nadal, va utilitzar constantment com a coartada per esquivar la qüestió."El meu compromís és entendre, veure on estem, entendre les conclusions que es deriva d'esta informació i, si no hi ha informes, encarregar-los ràpidament i vindre amb tota esta informació per conversar amb tots vostès, perquè m'agradarà escoltar les seues reaccions i comentaris sobre els passos a seguir", ha anunciat a la Cambra Alta la ministra, qui l'any 2009 va signar l'aprovació de la Declaració d'Impacte Ambiental que autoritzava gairebé de forma definitiva el fallit magatzem de gas submarí, tancat des de 2013 després de provocar més de 1.000 terratrèmols. Aquest dimarts ha hagut de respondre a la seua primera pregunta parlamentària al respecte en la primera sessió de control al nou govern al Senat.Aubà, al seu torn, ha demanat al nou govern del PSOE que siguen "coherents en el compliment de les iniciatives parlamentàries" que els republicans han presentat sobre el projecte Castor i han comptat amb el suport dels socialistes –que també van recórrer el pagament de la indemnització al Constitucional-. Especialment, que s'establisca un "calendari transparent" per al desmantellament i es constitueixi una comissió de seguiment al respecte. Experts com el geòleg Josep Giner, han apuntat en diverses que el manteniment d'una planta marina fora de funcionament des de fa gairebé sis anys és un precedent pràcticament inèdit en la indústria dels hidrocarburs. El mateix Giner va apuntar que procedir al desmantellament de les instal·lacions, amb el segellament previ dels pous i sense haver d'extreure el gas matalàs injectat el 2013, és una pràctica habitual de la indústria que no provoca canvis en l'estructura del subsòl ni riscos sísmics associats.Addicionalment, el senador republicà ha reclamat que es face "efectiva" la sentència del Tribunal Constitucional i "no es pagui als bancs la indemnització pel Castor", així com evitar que es carreguen "més als rebuts dels consumidors del gas la indemnització que mai s'hauria d'haver pagat a Florentino Pérez". També volen que es recuperen les quantitats pagades a Escal UGS i se li reclamen responsabilitats pels defectes constructius, "que els va haver", tot recordant els "greus errors de disseny" del projecte Castor que va admetre l'anterior ministre d'Indústria, Álvaro Nadal. "Promogui la transparència, que diu que es compromet, de publicar i accedir a tota la documentació, estudis i contractes associats al Castor, davant la possibilitat que encara es desconega públicament la totalitat de l'informe sol·licitat al MIT. Per últim Aubà, considera necessari impulsar la creació d'una comissió d'investigació sobre el projecte."Em comprometo a aconseguir tota la informació, a consolidar l'existent i reclamar o encarregar la que no existix, a compartir-la. A dissenyar o participar en l'elaboració dels escenaris d'alternatives i discutir i escoltar-los abans de prendre una decisió al respecte. En el context de la sentència del Tribunal Constitucional, del seguiment del que ha funcionat i no, cal entendre què és el que ha passat abans de donar els següents passos", ha tancat Ribera, sense voler anar més enllà.

