Rescaten un home que s'havia llençat al Segre des d'un pont de Lleida

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, han rescatat aquest dimarts un home que s'havia llençat al Segre a Lleida des del pont de Príncep de Viana. Cap a les 13 hores, la policia ha rebut l'avís de diverses persones en adonar-se de la presència d'un home assegut al costat del pont amb la intenció evident de llençar-se a l'aigua.Una patrulla de la Guàrdia Civil que passava per la zona ha intentat parlar amb l'home, moment en què aquest ha decidit saltar al riu. Després de caure a l'aigua, s'ha dirigit surant cap a un dels marges del Segre però s'ha negat a abandonar el riu malgrat els requeriments policials.Així, un agent dels Mossos i un de la Guàrdia Civil s'han llençat al Segre i, finalment, l'han tret fora de l'aigua. L'home, de 30 anys i origen romanès, tot i no presentar lesions ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida per ser sotmès a un reconeixement sanitari.

