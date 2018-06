Detingut a Lleida per robar un mòbil i delatar-se quan el truca el propietari

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dilluns un veí de Lleida de 33 anys, d'origen ucraïnès, per robar un mòbil d'alta gamma al passatger d'un autobús. La policia va rebre la denuncia del propietari de l'aparell, valorat en més de 1.000 euros, i els va explicar que quan es va adonar que no el portava a sobre va trucar al seu número i el va contestar el suposat lladre que li va dir que si volia recuperar el mòbil li havia de pagar 100 euros.Aleshores i de forma coordinada amb la policia el propietari del mòbil va quedar amb la persona que li havia furtat per fer el pagament i agents de paisà el van detenir al carrer Pere Cabrera de la capital del Segrià. Va ser detingut per un delicte d'apropiació indeguda i ha quedat en llibertat després de declarar als Mossos d'Esquadra.

