Els lletrats del Parlament afirmen que han assessorat Torrent sobre la denúncia contra Llarena

Els serveis jurídics del Parlament han assegurat aquest dimarts, a través de fonts parlamentàries, que sí que "han informat i han assessorat respecte les accions penals que es podien interposar" arran dels intents fallits per investir diputats a l'estranger o a la presó. Unes accions que finalment van acabar en una denúncia presentada pel president del Parlament, Roger Torrent, contra el jutge instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i tres magistrats més.Tot i que aquest dimarts el Suprem ha arxivat la denúncia , s'ha generat polèmica entre Torrent i el vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Cs), que ha acusat el president de la cambra de "mentir" . Segons les mateixes fonts, els lletrats entenien, però, "des d'un primer moment que, si hi havia objecte, l'acció penal que procedia era la interposició d'una denúncia i no una querella" i han defensat també que l'acord que va adoptar la mesa a l'abril permetria presentar-la "sense necessitat d'un nou acord" Després de la reunió de la Mesa d'aquest dimarts, Torrent i Espejo-Saavedra han discrepat sobre l'assessorament dels lletrats sobre la denúncia. Torrent ha argumentat que ha complert l'acord de la mesa de l'abril, però Espejo-Saavedra no hi ha estat d'acord. El vicepresident segon de la mesa ha llegit el text, que concreta que els lletrats han "d'estudiar i exercitar les accions penals procedents".De manera que Cs entén que els serveis jurídics eren els encarregats també de redactar el cos de la denúncia, mentre Torrent ha admès que ha estat el seu gabinet qui ho ha escrit després de rebre l'assessorament dels serveis jurídics. Espejo-Saavedra també ha assegurat que els lletrats del Parlament han afirmat a la mesa que no van assessorar Torrent, fet que la presidència del Parlament ha negat. El PSC també ha acusat el president de la cambra de mentir.

