Els familiars dels presos denuncien l'actuació de Llarena a l'ONU

L'Associació Catalana pels Drets Civils ha traslladat la causa dels presos polítics catalans al Consell de Drets de l'ONU. L'advocat Jordi Palou-Loverdos hi ha fet una intervenció oral per denunciar l'actuació de determinats jutges espanyols contra els dirigents independentistes empresonats des de fa mesos. "L'actuació d'alguns jutges durant els últim mesos a Catalunya no s'adequa als principis d'independència judicial i regles mínimes establertes per l'Assemblea General de l'ONU", ha assegurat l'advocat.Els familiars dels presos denuncien que 16 membres del Govern i del Parlament són en presó provisional o exili i lamenten que "no s'ha respectat el dret a una tutela judicial efectiva i el dret de defensa" perquè se'ls va citar per un delicte de rebel·lió amb menys de 24 hores d'antel·lació i a més de 500 quilòmetres del seu domicili.En el mateix sentit, carreguen contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena perque "va introduir en la seva resolució falsos fets descrits pel fiscal dels quals no se'n va comprovar la veracitat". "Aquesta resolució va denegar la petició de llibertat d'un dels líders polítics en presó preventiva des de fa més de set mesos", apunta el document que ha llegit Palou-Loverdos, que afegeix que Llarena també es va "col·locar en situació de part" en una altre resolució, quan va utilitzar la primera persona del plural.Per tot plegat, els familiars dels presos han sol·lictat als jutges de l'estat espanyol que evitin que es perdi la imparcialitat de la justícia, així com les penes anticipades i la criminalització preventiva d'idees o fets, i que s'utilitzi la presó provisional com a últim recurs. Així mateix, demanen al nou govern del PSOE que aprofiti per complir la legislació internacional en matèria de drets humans i tingui presents els consells i recomanacions dels organismes de drets humans de Nacions Unides.

Els familiars dels presos al Consell de Drets Humans de l'ONU by naciodigital on Scribd

