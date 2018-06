Guanyem Badalona anuncia que Sabater tornarà a ser candidata a les municipals del 2019

L'assemblea de Guanyem Badalona en Comú (aliança de la qual en formen part els comuns i la CUP) ha decidit ja oficialment que l'encara alcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater, tornarà a ser la candidata a l'alcaldia el 2019. L'anunci arriba a menys de 24 hores que es voti la moció de censura que presenten PP, PSC i Cs per fer caure l'actual govern municipal i fer alcalde el socialista Álex Pastor.En aquest sentit, des de Guanyem fan una última crida als socialistes perquè no facin de "crossa" del PP de Xavier Garcia Albiol i apel·len a la unitat de les esquerres per guanyar els comicis municipals del pròxim any. Guanyem manté oberta la seva ronda de contactes amb ICV-EUiA i també amb ERC perquè s'integrin a la candidatura conjunta.Durant l'anunci de la candidatura de Sabater, els portaveus de Guanyem han explicat que tot i que el codi ètic del partit establia fins ara una limitació dels càrrec a un únic mandat, ara s'ha optat per dotar a l'assemblea del partit dels mecanismes necessaris perquè, en cas que el patit demani a algú que pugui repetir, aquesta limitació s'estengui a un segon mandat.De moment, l'assemblea ha validat que Sabater repeteixi i ara està per veure si en la confecció de la llista electoral es concedeix també aquest privilegi a altres regidors de l'actual govern municipal perquè puguin tornar a ser el pròxim mandat al consistori. Aquesta fase s'afrontarà més endavant, quan s'acabi de definir quins partits acaben integrant-se a la candidatura.En aquest sentit, des de Guanyem reivindiquen un "front ampli" d'esquerres que pugui incloure els actuals socis de govern d'ICV-EUiA i ERC i persones de moviment socials amb qui es pugui definir la continuïtat d'un projecte "progressista i de les classes populars". Les converses amb ICV-EUiA sembla que van pel bon camí, mentre que ERC, per la seva banda ja ha anunciat que també té candidat a encapçalar la seva llista, Oriol Lladó.Sobre la moció de censura d'aquest dimecres, Guanyem fa una darrera crida al PSC: "Han de decidir si volen ser la crossa del PP de la més extrema dreta o si vol ser un partit de progrés", ha etzibat un dels portaveu de la confluència, Eduardo Ramos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)