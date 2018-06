Catalunya, líder en rendiment universitari a l'Estat

El sistema universitari català és líder en rendiment a l'Estat. Així ho indica l'informe anual U-Ranking 2018, en col·laboració amb la Fundació BBVA, que passa la lupa sobre les activitats que desenvolupen, tant a nivell acadèmic com en l'àmbit de la investigació, 61 universitats espanyoles -48 públiques i 13 privades-. Els centres de Catalunya, així com els de Cantabria, destaquen per sobre de la mitjana estatal.Els segueixen els del País Valencià, Madrid, Navarra, les Illes Balears, Aragó i Galícia. L'informe també destaca que el rendiment global al llarg i ample de l'Estat s'ha instal·lat en una dinàmica de millora des del 2010.L'U-Ranking classifica les universitats en 12 posicions diferents, a partir d'un índex obtingut amb 25 indicadors sobre activitat docent, desenvolupament tecnològic, innovació, preu o recerca, entre d'altres. En aquest sentit, la Universitat Pompeu Fabra torna a encapçalar la classificació per quart any consecutiu. En segona posició hi ha la Universitat Politècnica de Catalunya, empatada amb la Carlos III de Madrid.

U-Ranking 2018 sobre les universitats de l'Estat by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)