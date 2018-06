El govern de Sánchez manté el «full de ruta» del control financer dissenyat per Montoro

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha replicat aquest dimarts al PP durant la sessió de control al Senat que manté "el full de ruta" de control financer a la Generalitat de Catalunya que va dissenyar el seu antecessor en el càrrec, Cristóbal Montoro, "ni una ordre dalt ni a baix", tret de les mesures de control previ establertes per l'aplicació del 155 , que ha conclòs amb la formació del nou Govern català.Guillermo Martínez Arcas, senador del PP, ha posat en dubte que el govern espanyol evitii que la Generalitat torni a destinar diners al procés independentista, un cop aixecat el control previ de la despesa del 155 i ha reclamat que s'aprovi de nou aquesta mesura perquè el l'executiu del president de la Generalitat, Quim Torra, està reobrint les delegacions exteriors i manté viu el procés català."El seu abandonament de funcions pot costar-li molt car al conjunt dels espanyols. Si redrecen el rumb i tornen a posar per davant l'interès general, trobaran la lleialtat que demanava el senyor Sánchez en aquesta àmplia majoria absoluta del PP [al Senat]", ha dit el senador.La responsable d'Hisenda ha insistit que només s'ha aixecat el control previ establert arran de l'aplicació del 155, però que el seu departament compleix "el full de ruta" del departament de Cristóbal Montoro."Perquè no tingui cap dubte, el govern d'Espanya sobre el control pressupostari de la Generalitat es va a conduir exactament igual que tenia previst el senyor Montoro", ha recalcat la ministra, que ha afegit que es mantenen "amb efecte" el resta de mesures, en referència als controls de 2015 i els aprovats al setembre de l'any passat, pels quals la intervenció general de la Generalitat ha d'informar de totes les despeses.

