El Parlament celebra la primera sessió de control al Govern nou mesos després

Els rituals parlamentaris van tornant progressivament a la normalitat després de l'aplicació del 155 i la constitució del nou Govern. La cambra catalana serà aquest dimecres l'escenari de la primera sessió de control a l'executiu dels últims nou mesos amb el president de la Generalitat, Quim Torra, com a protagonista. Primer seran els consellers els qui hauran de respondre les preguntes sectorials de l'oposició, i després ja serà el torn de Torra, que a mitja tarda té un acte relacionat amb els Jocs del Mediterrani que se celebren a Tarragona. Un esdeveniment que no s'escapa, ni molt menys, del clima polític.De fet, el president de la Generalitat sospesa plantar el rei Felip VI en la inauguració d'aquestes jornades esportives. La decisió final es prendrà aquest mateix dimecres, segons assenyalen fonts governamentals. El nou president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, va donar per fet que coincidiria amb Torra a Tarragona aquest divendres, però aquesta no és una qüestió que hagin tractat els equips que estan coordinant -des de Palau i des de la Moncloa- la futura reunió entre els dos dirigents.Aquesta reunió també apareixerà en la sessió de control, tenint en compte la nova etapa que s'ha obert amb el triomf de la moció de censura a Espanya. Sánchez, de moment, es posiciona a favor de l'acostament dels presos polítics -quan acabi la fase d'instrucció- i manté que hi haurà millores per a totes autonomies en matèria de finançament abans que acabi la legislatura, el 2020. El Govern exigeix que la negociació amb l'Estat sigui bilateral i, de passada, sosté que no renunciarà al mandat de l'1-O.La sessió de control arriba després que Torra ja s'hagi reunit amb tots els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat, a excepció de Ciutadans. Inés Arrimadas, cap de l'oposició i líder del partit taronja, va rebutjar la invitació per bé que la setmana passada va trucar el president per mirar de rebaixar la tensió . La polèmica pels llaços grocs, que segueix sense tancar-se, també reapareixerà al Parlament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)