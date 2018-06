Canoes, telecadira i ponis: les propostes per aquest estiu a les estacions de FGC

És una de les grans novetats de l'estació d'FGC a la Vall de Núria. Disponible els dissabtes de juliol, setembre i fins al 13 d’octubre. La ruta, a part dels paratges de somni que ofereix la vall, també inclou una degustació al Rebost.

L'estiu és a tocar i, amb ell, ja arriba la calor, les vacances, els dies eterns i l'oportunitat de passar hores i hores a l'aire lliure. L'estiu no és només sinònim de platja i les estacions de muntanya de FGC estan disposades a demostrar-ho. Aquest dimarts, La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé han presentat la nova temporada estival. "L'estiu més intens i apassionant dels Pirineus", ha destacat Enric Ticó, durant la presentació del planning d'activitats.Les cinc estacions del Grup FGC són, bàsicament, la porta d’accés a incomptables quilòmetres on descobrir infinitat de rutes per fer a peu o amb bicicleta. Emmarcades en l'entorn més verge del paisatge català, posen a disposició un ampli llistat de propostes lúdiques i esportives amb la família o els amics. En aquest sentit, Ticó es mostra optimista: "Tenim una oferta d'activitats d'estiu prou atractiva com per superar les xifres d'altres anys".La Molina és molt més que una estació d’esquí. Aquesta temporada presenta tres nous forfets: el forfet 1 Pujada Bikepark, amb accés els circuits de descens, enduro, BTT i MTB; el forfet Bikepark només cinta Johan Cruyff, que dona servei especialment a les famílies i clients (nens especialment) que tan sols volen visitar la zona baixa del Bikepark; i La Molina Non Stop +, un nou paquet que, a banda d’incloure tots els serveis habituals , se li sumen l'entrada al circuit blau o circuit infantil al parc d’aventura als arbres i ús il·limitat als inflables.Oberta els 365 dies de l’any, aquest estiu presenta diverses novetats, així com l'històric hotel de tres estrelles. S'ha renovat el Cremallera, s'ha presentat la nova ubicació del Cau de la Marmota, amb un ampli espai interior i una terrassa exterior; i s'ha engegat un programa d’animació per als clients allotjats a l’Hotel de Vall de Núria amb diversitat d’activitats, per a adults i nens.

