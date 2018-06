​Els promotors barcelonins acceleren els projectes per evitar construir pisos socials

L'obligació de fer habitatge social per als promotors privats es va aprovar aquest dilluns en comissió amb una doble modificació del Pla General Metropolità. Una estableix les bases per obligar a crear habitatge social als promotors i l'altra per ampliar el dret de l'administració a tenir preferència per comprar finques en totes les operacions de compravenda a la ciutat, o sigui el denominat dret de tempteig i retracte. La primera va prosperar amb el suport del govern de Colau i dels grups d'ERC, el PSC i la CUP, l'abstenció del PDECat, Cs i el regidor no adscrit (de Demòcrates) i el vot en contra del PP. La segona, amb els mateixos vots excepte el de l'edil de Demòcrates, que va posicionar-se a favor.



La mesura de l'habitatge protegit té excepcions, les quals l'Ajuntament assegura que han de servir per garantir la viabilitat econòmica dels projectes. No s'aplicarà a les llicències que ja estiguessin en tràmit abans de l'aprovació inicial d'aquest dilluns i les que acreditin transaccions fetes –com la compra del solar- entre l'1 de juliol del 2016 i l'aprovació inicial. Aquests dos casos estaran exempts del 30% si tramiten la llicència fins dos anys després de l'entrada en vigor de la nova normativa. A més, els promotors que hagin fet transaccions vinculades a la nova promoció entre l'1 de gener i el 30 de juny del 2016 hauran de destinar un 20% –en comptes del 30%- dels pisos a habitatge protegit, sempre que tramitin la llicència també en un màxim de dos anys des de l'aplicació de la norma.