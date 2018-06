Sánchez es compromet a millorar el finançament de totes les autonomies abans del 2020

Sánchez, al PP en su primera sesión de control en el Senado: "No les voy a pedir que apoyen al Gobierno pero sí que apoyen al Estado"



Defiende que la "estabilidad en España se da extirpando la corrupción de la vida pública y la cohesión reconstruyendo el Estado de bienestar" pic.twitter.com/q1naO5Z4Up — Europa Press (@europapress) 19 de juny de 2018

La primera sessió de control al Senat de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol s'ha resolt amb un enfrontament diàlectic amb José Manuel Barreiro, cap de files del PP a la cambra baixa. Davant les insinuacions de Barreiro -que li retreia al líder del PSOE els vots de l'independentisme i de Podem en la moció de censura -, Sánchez ha aprofitat per acusar els populars d'atiar la confrontació amb Catalunya i els ha demanat que mantinguin una actitud lleial amb l'Estat. En clau territorial, ha anunciat que hi haurà millores en el finançament autonòmic abans del 2020, quan acaba la legislatura."Els demano que no siguin adversaris de l'Estat", ha apuntat el president del govern espanyol, que ha constatat que Catalunya és l'única comunitat autonòma en la qual l'Estatut vigent no és el que va votar la ciutadania. En aquest sentit, Sánchez ha recordat que va ser el PP qui va recórrer el text al Tribunal Constitucional, i els ha instat a fer una "reflexió" sobre aquesta qüestió. "Nosaltres li preguntem com garantirà la cohesió territorial", li havia qüestionat poc abans Barreiro."Tornaran a fer el mateix que fa dotze anys?", ha considerat Sánchez, que ha apel·lat a la "generositat". Ha volgut ressaltar, de passada, que el PSOE va ser "lleial" en la defensa de la unitat d'Espanya durant els mesos més intensos del procés.

