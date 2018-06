Els millors plans (d'última hora) per a la nit de Sant Joan

Heu anat de bòlid aquesta setmana? Us heu quedat sense pla de cara a la revetlla de Sant Joan? Tranquils, hi ha propostes per a tots els gustos, bé de preu i a prop de casa per desconnectar en una de les nits assenyalades de l'any.Sant Joan marca el començament de l'estiu i si sou dels qui us agrada la calor, la platja i els dies llargs, comença la vostre època de l'any favorita. En aquest recull us proposem plans clàssics, de ciutat, de platja i de muntanya, plans que combinen les festes majors tradicionals amb el foc de la revetlla i festivals d'estiu per ballar durant la nit més curta de l'any. Gaudiu-ne i bona revetlla!

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)