Indignació a la xarxa per la imatge que va penjar Sánchez després de l'entrevista a TVE

Gracias a @RTVE, a @anablanco_tve y a @SergioMartinTVE por esta primera entrevista que tenía que ser en la radiotelevisión pública. Y mi reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de esta casa por su compromiso diario con una información plural y veraz. #PedroSánchezTVE pic.twitter.com/G12KxHejiP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de juny de 2018

no hay técnicos mujeres en RTVE ? no hay Realizadoras?

no hay ayudantas de sonido o productoras ? lo digo por la foto — Zulay (@Zulay36023832) 18 de juny de 2018

Pacto por la igualdad YA!! Que los que os vemos a cada día tampoco entendemos esa foto!! 💪💪💪 Juntos llegaremos a la igualdad real!! — Jose Luis Crespo (@jlcrespo2909) 19 de juny de 2018

Estáis en todas partes.

Pones la tele por las mañanas mientras desayunas y sólo hay presentadoras y señoras del tiempo. — Victoria Kent (@Victori67821850) 19 de juny de 2018

Primera entrevista de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. A Televisió Espanyola (TVE), va assegurar que té la intenció de reunir-se amb el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a principis de juliol i també va valorar la situació dels presos catalans, tot considerant "raonable" l'acostament a centres penitenciaris catalans.Després de la conversa, Pedro Sánchez va agrair a través de Twitter "aquesta primera entrevista que havia de ser a la radiotelevisió pública". A banda, va voler tenir un "reconeixement als treballadors i treballadores de la casa pel seu compromís diari amb una informació plural i veraç".A la piulada hi va adjuntar una imatge que va rebre les crítiques de molts usuaris per la manca de pluralitat amb què compta, ja que, dels 14 professionals de la cadena que hi apareixen, només hi ha una dona, Ana Blanco. Fins i tot, el compte de @MujeresRTVE recorda que el 40% de la plantilla de la cadena "som dones", mentre es pregunten "on som?".

