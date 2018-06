La Diputació de Girona lluitarà contra els pisos turístics il·legals

El ple de la Diputació de Girona celebrat d’avui dimarts ha acordat presentar al ple de juliol una proposta millorada i més concreta per lluitar a nivell comarcal contra els pisos turístics il·legals. La CUP havia proposat al plenari la creació d’un registre d’habitatges d’ús turístic a les comarques gironines, tal com havia avançat NacióDigital , per manera de solucionar la problemàtica creixent dels apartaments turístics il·legals, que afecten molts municipis gironins.Els grups polítics de la Diputació PdeCat, PSC, ERC i IdS han mostrat la seva preocupació envers aquesta problemàtica, però han demanat de fer propostes més concretes a fi de poder donar eines al municipis per afrontar aquesta temàtica. D’aquesta manera, el Ple ha acordat treballar i presentar una nova moció sobre aquesta qüestió de forma conjunta de tots els grups amb representació a la Diputació de Girona. S’han emplaçat a tenir-la llesta per aprovar-la en el ple següent del mes de juliol.El portaveu de la formació cupaire, Lluc Salellas, ha decidit deixar el document sobre la taula després que el govern municipal (d'acord amb la resta de grups) es comprometés a elaborar una proposta més concreta. Salellas ha acceptat la petició, doncs, però s'ha mostrat molest amb les formes. El diputat ha criticat que ningú no li comuniqués abans que n'havien parlat tots els grups i que la moció no tindria cap suport. Malgrat això, ha atès la petició però ha assegurat que fiscalitzaran el compromís perquè es compleixi.El portaveu del PDECat, Albert Piñeira, ha demanat als cupaires que retiressin la proposta a canvi de portar a la propera sessió un document consensuat amb tots els grups que incorpori mesures "efectives" i, fins i tot, línies d'ajuts per als ajuntaments amb l'objectiu d'intentar posar fre a la problemàtica.La CUP proposava la creació d'aquest mapa amb els pisos turístics "legals i il·legals" al·legant que es tracta d'una situació preocupant que afecta municipis de "tots els colors" polítics. En aquest sentit, el portaveu de la formació, Lluc Salellas, ha assegurat que, al seu entendre, la Diputació ha de "tenir un paper actiu en aquest tema". Els cupaires, a més, demanaven que el cens comptés amb dades "obertes i consultables" per part de la ciutadania i que es fes per "zones i barris", determinant aquells punts que "superin els percentatges desitjables".Piñeira, però, li ha respost que ja existeix un registre per als pisos amb llicència per exercir aquesta activitat, que la Diputació no té competències per fer inspeccions i que el que cal ara és "articular sistemes que siguin efectius, que no siguin un brindis al sol". En aquest sentit, ha explicat que han parlat amb totes les formacions (ERC, Independents de la Selva i PSC) i que totes coincideixen en què cal un document més concret. Igualment s'han expressant els representants del PSC, ERC i del grup Independents de la Selva, que han remarcat que es tracta d'un problema preocupant i que calen eines efectives. Per això, Piñeira s'ha compromès a abordar-ho al proper ple de juliol si la CUP deixava la moció sobre la taula.D'altra banda, el ple també ha donat compte de la renúncia de la diputada i batllessa de Figueres, Marta Felip, que ha estat nomenada secretària general d'Empresa i Ocupació. El vicepresident, Miquel Noguer, (que ha exercit les funcions de president perquè Pere Vila no ha pogut assistir al ple) ha elogiat la tasca de Felip (que tampoc no ha estat present a la sessió) i li ha desitjat sort en la nova etapa. Per la seva banda, Salellas ha lamentat que amb la marxa de Felip la corporació es quedarà amb només tres diputades. Molt lluny, ha dit, de la paritat que considera que hauria de tenir l'organisme.El ple també ha aprovat per unanimitat destinar 350.100 euros per a la millora de les biblioteques del sistema de lectura pública de les comarques gironines. L’ajut es concedirà concretament, mitjançant el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, per a la redacció de programes de ciutat i de projectes de mobiliari, senyalització i construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de les biblioteques públiques municipals.Aquesta millora i adequació en la majoria de casos implica el trasllat a un nou edifici que s’adeqüi a les dimensions requerides en el Mapa de Lectura Pública. Els ajuts es concediran pel procediment de concurrència competitiva i convocatòria pública.En aquest mateix Ple, que ha estat presidit pel president accidental Miquel Noguer, s’ha aprovat l’annex del conveni a través del qual la Diputació va encarregar la gestió de Les Bernardes al Consell Comarcal del Gironès fins al 2019. La Diputació hi destinarà 20.000 euros més per millorar l’adequació dels espais, especialment en termes de seguretat, la documentació de l’arxiu, la millora del web, la digitalització de l’arxiu per crear un espai de consultes en línia, l’obertura d’un nou espai expositiu i la gestió de personal.

