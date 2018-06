Com minimitzar els riscos dels petards per Sant Joan

Els locals de venda de petards fa dies que romanen oberts i a l'abast de quasi tothom. D'aquesta manera, es recorden diversos casos problemàtics entorn aquests objectes per tal de minimitzar els riscos, davant els quals són vulnerables tant les persones com el medi natural. Com cada any, els carrers s'omplen de petards per a la revetlla de Sant Joan, i tant grans com petits gaudeixen fent ús de material pirotècnic en la nit més curta de l'any. Per prevenir els incidents habituals en aquesta celebració el portal de la Generalitat ha llençat diverses campanyes per conscienciar els més joves i disminuir els incidents.Els locals de venda de petards fa dies que romanen oberts i a l'abast de quasi tothom. D'aquesta manera, es recorden diversos casos problemàtics entorn aquests objectes per tal de minimitzar els riscos, davant els quals són vulnerables tant les persones com el medi natural.

Aquest conjunt de campanyes queden resumides en quatre consells:El material pirotècnic està classificat en vuit grups, dels quals només els tres primers són legals.- Categoria I (a partir de 12 anys) són els que tenen un risc baix o molt baix. Estan pensats per utilitzar-los en àrees confinades, concepte en què s'inclou l'interior dels edificis d'habitatges. Aquest grup està format per bengales, bombetes i fonts.- Categoria II (a partir de 16 anys) són els que tenen un risc mitjà. Estan pensats per utilitzar-los a l'aire lliure. Aquest grup està format per bengales (bombetes i sorpresa japonesa), petards (trons i traques xineses), voladors (paracaigudes, correcames, xiuladors, gira-sols i rodes), coets (coets de tro i de llum), fonts (sortidors i volcans) i bateries (combinacions i candeles).- Categoria III (a partir de 18 anys) són els que tenen un risc alt. Estan pensats per utilitzar-los a l'aire lliure, en àrees amples i obertes. Aquest grup està format pels mateixos petards que els de la categoria II excepte les bengales.Els darrers anys han augmentat els accidents per venda en mal estat dels petards. Emmagatzemar durant dies requereix supervisió adequada. Mai han de guardar-se petards a les butxaques. Llegir i seguir les instruccions de cada caixeta és primordial.És aconsellable l'ús de metxes i similars per prevenir cremades o lesions. En cas que un petard no s'encengui correctament, cal esperar mitja hora o remullar-lo. Mai s'han de llençar contra una persona.Es requereix estar a 500 metres de zones boscoses i lluny d'aglomeracions de persones. Cal recollir la roba estesa i no llançar petards dins les cases. Manipular-los des de balconades i finestres també es considera un mal ús. Supervisar si en l'entorn hi ha líquids inflamables i no fer explotar objectes que provoquen metralla.

