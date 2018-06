Mor als 91 anys Manuel Pérez Bonfill, puntal de la cultura de les Terres del Ebre del segle XX

L'@Tortosa expressa el seu més sincer condol per la pèrdua de Manuel Pérez Bonfill, escriptor, professor, fill predilecte de la ciutat, i Creu de Sant Jordi. — Ajuntament de Tortosa (@Tortosa) 19 de juny de 2018

L’HC @LauraBorras manifesta el seu condol a la família i els amics de Manuel Pérez Bonfill, poeta tortosí, escriptor, professor i Creu de Sant Jordi, a qui coneixia personalment. Lamenta profundament la seva pèrdua i en reivindica el seu llegat cívic i literari. — Cultura (@cultura_cat) 19 de juny de 2018

L’escriptor, professor i catedràtic de llengua i literatura, Manuel Pérez Bonfill (Tortosa, 1926) ha mort aquest dimarts 19 de juny als 91 anys.Membre d'una generació d'intel·lectuals que va patir els estralls de la Guerra Civil, Bonfill va ser professor a l’institut de Tortosa durant 40 anys, on va deixar la seva empremta en alumnes i professors i va esdevenir un dels catalitzadors de l’ensenyament en català durant els primers anys de democràcia.La seva trajectòria vital i professional està lligada molt estretament a l'Institut Joaquim Bau, on va crear l'aula de teatre per on van passar alumnes com els actors Pere Ponce o Sílvia Sabaté. Cal destacar també la implicació de Pérez Bonfill en la vida cultural i social de la ciutat.Després d’una iniciativa engegada per noms com Manel Ollé, l’EMD de Jesús va coordinar la campanya de recollida d'adhesions per sol·licitar la Creu de Sant Jordi, un honor que Bonfill acabaría rebent l’any 2010.El 22 d'octubre de 2015, un grup d'entitats i particulars de Tortosa i les Terres de l'Ebre van presentar la Comissió Organitzadora de l'Any Manuel Pérez Bonfill 2016, amb motiu del norantè aniversari de l'escriptor. El 4 de gener de 2016, l'Ajuntament de Tortosa va aprovar per unanimitat en sessió plenària nomenar-lo fill predilecte de la ciutat.Al costat de Gerard Vergés i Jesús Massip participà en la revista GEMINIS(1952-1961). També va col·laborar en la segona època de la revista La Zuda (1955-1963) i en el setmanari EbreInformes (1978-1995), dirigit per Josep Bayerri. Ha impulsat, amb Frederic Mauri, el grup artístic Macla 65, format per Ferran Cartes, Albert Fabà, Joan Antoni Blanc, Agustí Forner.Entre la seva tragectòria literària, destaca la publicació de quatre llibres de narrativa, dos reculls poètics i una carpeta de poemes il·lustrada amb gravats de Frederic Mauri. També ha participat en diferents obres col·lectives, tant de poesia com de prosa, i ha publicat articles en mitjans de comunicació.Ha rebut diversos premis literaris en castellà i en català, i ha estat guardonat amb el Premi Tió i Noé al mèrit cultural (1980).La conselleria de Cultura, així com l'Ajuntament de Tortosa han expressat el seu condol públicament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)