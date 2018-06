ERC demana que el Parlament debati sobre els moviments migratoris i d'acollida

El diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha presentat aquest dimarts una proposta per impulsar una comissió d'estudi sobre els moviments migratoris i d'acollida al Parlament. Els republicans volen revisar "de dalt a baix" les polítiques d'acollida i volen estudiar-ho a la cambra catalana de forma "transversal".



En roda de premsa al Parlament, Wagensberg ha defensat la comissió d'estudi com "l'espai idoni per seure i discutir sense condicionants i des de zero un nou paradigma migratori que és present i no s'aturarà". L'impulsor de la plataforma Volem Acollirar i ara diputat d'ERC ha advertit, en aquest sentit, que el fet migratori és "estructural" i reclama que els grups parlamentaris es posaran d'acord per impulsar la comissió d'estudi conjuntament i "lluny de partidismes". La intenció és acabar amb un "gran paquet legislatiu" que revisi les polítiques d'acollida o amb accions concretes des del Govern.

En plena crisi al Mediterrani i amb la mirada a l'acollida del vaixell Aquarius, Wagensberg veu una "finestra d'oportunitat" per avançar. Veu una opinió pública" favorable a l'acollida i a la interculturalitat" i en aquest sentit ha reivindicat la visita que van fer amb el president de la Generalitat, Quim Torra, a les persones tancades a l'escola Massana –"ens vam comprometre a estudiar les demandes", ha assegurat. Ja n'ha parlat amb JxCaT i Wagensberg no dubta que rebrà també l'aval de la majoria: "Tan de bo que hi siguin tots", ha afegit el diputat dels republicans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)