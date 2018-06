Una exposició d'art itinerant recull fons per «construir la República»

La iniciativa "Art per la República", impulsada per l'associació Catalunya, Cultura i Progrés –nascuda a Bèlgica aquest hivern– i amb el suport de la Fundació Llibreria Les Voltes de Girona, ha creat un fons d'art que té l'objectiu "d'ajudar a construir la República des de la cultura". De moment, l'integren cap a una trentena de pintures, dibuixos i escultures que s'aniran exposant arreu de Catalunya de manera itinerant en els propers mesos.El fons d'art del projecte –que s'articularà al voltant d'una pàgina web, on tothom podrà fer donacions a partir d'aquest divendres– s'ha presentat aquest migdia a Girona i s'exposarà per primera vegada a Palamós. Els diners que s'obtinguin de la iniciativa es destinaran a impulsar la República. "Hem de tenir clar que la República s'haurà de fer des de l'exterior i amb recursos privats; si es destina un sol euro públic a aquesta finalitat, ens caurà al damunt tota la ira de l'Estat", ha concretat Joan Matamala, responsable de la Fundació Les Voltes.L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat al seu torn que la iniciativa ajuda a no oblidar que "en aquests moments enganyosament tranquils" Catalunya continua essent "una nació segrestada per un estat opressor".L'embrió del projecte "Art per la República" neix a partir d'un sopar groc solidari que es va fer a finals d'abril a l'Escala, organitzat per un grup de dones del poble, sensibilitzades per la situació política del país, amb el suport de la Fundació Llibreria Les Voltes. Durant la vetllada, es van sortejar obres de diferents artistes per ajudar els presos i exiliats i d'aquí en va néixer la llavor del fons d'art que s'ha presentat aquest dimarts.De moment, la col·lecció és integrada per una trentena de pintures de diferents estils, dibuixos i escultures. Algunes d'elles, amb marcada presència del color groc i amb al·legories a la situació que viu Catalunya. Les signen artistes com Lluís Roura, Bonaventura Anson, Enric Ansesa, Lídia Masllorens, Nicolas Bertrand, Gabriele Pettinau o Enric Pladevall.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)