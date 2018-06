Més d'un centenar d'estudiants s'apropen al periodisme a la redacció de NacióDigital a Terrassa

Un total de 120 alumnes de segon d'ESO de l' IES Can Jofresa de Terrassa han visitat la redacció de La Torre del Palau , l'edició territorial de Terrassa de, per conèixer la professió de periodista de primera mà. Els redactors del Vallès Occidental, Albert Segura i Albert Hernández a Sabadell i Anna Mira a Terrassa, han explicat als alumnes com s'estructura l'empresa i les rutines periodístiques dels mitjans locals.Dividits en quatre grups, els alumnes estan fent el crèdit de síntensi sobre periodisme. En concret han hagut de redactar una notícia sobre una suposada pandèmia que hauria causat la mort a milers de persones a Europa. Entre les dificultats que s'han trobat a l'hora d'escriure destaquen l'ús del llenguatge i la tasca de contactar amb les fonts. Temes que els periodistes han respost donant a conèixer les estratègies i la manera de treballar en un dia a dia.Interessats pel periodisme, han reconegut que la gran majoria consumeixen informació a través dels telèfons mòbils i en concret de Facebook, Instagram i Google. S'interessen, sobretot pels esports i els successos.

