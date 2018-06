Un conductor provoca dos ferits en circular 50 metres per sobre la vorera a Barcelona

Un conductor d'edat avançada ha perdut el control del vehicle aquest dimarts al matí quan circulava per la Via Júlia a l'alçada amb Font de Canyelles, al districte de Nou Barris de Barcelona. El sinistre s'ha produït a les nou del matí quan per motius que es desconeixen l'home ha circulat 50 metres per la vorera i ha xocat contra cinc cotxes estacionats dues motos i mobiliari urbà.Dues persones han resultat ferides de poca gravetat, tal com ha informat la Guàrdia Urbana de Barcelona i han confirmat fonts municipals a l'ACN. Ara, la policia de la capital catalana ha obert una investigació per intentar aclarir els fets.

