FOTOS Un cotxe d'autoescola crema en una zona de pràctiques a Sabadell

Efectius dels Bombers apagant les flames. Foto: Juanma Peláez

Un cotxe d'autoescola de Sabadell ha cremat mentre circulava aquest dimarts en zona de pràctiques. Els seus ocupants han pogut sortir del vehicle pel seu propi peu, sense que hi hagi hagut ferits.Els fets han passat a les 12.55 hores a l'alçada del número 34 del carrer Gustavo Adolfo Bécquer, al barri de Can Rull. Per causes que es desconeixen, el motor s'ha incendiat en plena marxa i ha cremat totalment.Els Bombers hi han destinat una dotació, que hi ha estat treballant durant mitja hora, mentre que la Policia Municipal ha hagut de tallar el carrer.

