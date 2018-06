David Baró: «El mentalisme aplicat a les vendes incrementa els resultats»

David Baró, en un moment d'un espectacle. Foto: Juanma Peláez

El mentalista sabadellenc David Baró. Foto: NS / Cedida

El mentalista David Baró (Sabadell, 1976) torna a captivar-nos, aquest cop a través d'un llibre. Sota el nom d'El venedor hipnòtic, dona algunes claus de com incrementar les vendes utilitzant el mentalisme. Es tracta d'un llibre que explota una de les vessants de Baró, que actualment ja ofereix xerrades per a empreses per incrementar el potencial dels treballadors a l'hora de presentar els seus productes. Aquesta tarda el presenta a les 19.30 hores a la Llar del Llibre de Sabadell, i n'ha parlat abans amb- En la meva època de comercial vaig treballar per una empresa de sistemes d’alarmes. Cada matí ens trobàvem escrit a la pissarra aquesta formula: número de visites + qualitat de les visites = resultats. Aquesta fórmula vol dir que a més de fer moltes visites, també és molt important que tinguin qualitat, per tant, cal ser bons comunicadors, persuasius i saber influir en els clients. Les tècniques de mentalisme aplicades a les vendes que he plasmat en el mètode El venedor hipnòtic augmentaran la qualitat de les visites i això generarà un increment dels resultats.- Primer de tot cal creure en el producte o servei que venem. Després hem de generar confiança amb els clients immediatament, durant els primers segons. Primer et compren a tu, després al teu producte. També tenir clar que cada client és diferent, per tant, no podem tractar a tothom igual, hem de ser camaleònics. En quart lloc, tenir clar que la venda no és un monòleg, és una conversa. El bon venedor ha de practicar l’escolta activa. I per últim, treballar sempre des de l'honestedat i l'ètica.- La mala praxis no té futur. És feina dels venedors aconseguir treure de l'inconscient popular la idea preconcebuda que un venedor es un entabanador, un assaltador, etc.- Generant confiança i posant en valor el servei personal. Un dels grans enemics tecnològics de la venta tradicional, sobre tot del comerç, s’anomena showrooming. Aquest terme es refereix a quan un client va a un comerç per veure, provar i tocar un article. Sovint, fer que un venedor l'assessori transmet la sensació que pot perdre el temps, ja que finalment el client surt de la botiga i compra l’article al preu més barat que troba per internet. Amb les tècniques de mentalisme, però, serem més intuïtius per detectar aquesta pràctica, i també generarem la confiança necessària.- Sí, sóc professor habitual de la Cambra de Comerç de Sabadell des de fa uns anys. Diverses vegades a l’any organitzem dos tipus de formacions, una dirigida a comerciants de botiga i l’altra dirigida a venedors i comercials d'empresa. En tots dos casos adapto el mètode El venedor hipnòtic al tipus de professional que s’apunta al curs. A la Cambra també sóc qui imparteix formació motivacional al programa PICE, dirigit a joves que no estudien ni treballen.- Tothom pot millorar les seves pròpies capacitats, i tant que sí! Sempre he dit que com a mentalista no tinc cap poder, no tinc una ment privilegiada. El que tinc és una ment entrenada, i tothom pot entrenar la seva ment amb les tècniques del meu mètode. De fet, a l’últim capítol del llibre hi ha un entrenament en diverses sessions per posar en pràctica les tècniques, ja que com va dir en Malcolm Gladwell: "La pràctica no és el que un fa quan és bo, és allò que un fa per tornar-se bo".- Pel que fa al mentalisme, el proper 19 d’octubre estrenaré el que serà el meu quart espectacle. Com sempre he fet , l’estrenaré a l’Espai Àgora de Sabadell. Actualment segueixo implantant el mètode El venedor hipnòtic a les empreses que em contracten per formar els seu equips comercials, i enguany vaig acceptar obrir la delegació de Sabadell de la Societat Internacional d’Hipnosi Clínica ; des de gener ajudo els sabadellencs i les sabadellenques a deixar de fumar, controlar el pes, l’estrès i l’ansietat, a la consulta que tinc al Passeig Manresa.

