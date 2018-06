El Pont Aeri ja prepara la primera trobada amb Pedro Sánchez

Els empresaris també s'han d'adaptar a la incertesa política. En els cercles econòmics s'ha viscut amb sorpresa l'evolució dels esdeveniments en el panorama de la política espanyola des de l'aparició del moviment del 15-M. Un dels fòrums que segueix amb l'ai al cor la corrua d'ensurts de la política espanyola és el Pont Aeri, el lobby que reuneix la gran empresa de Madrid i Barcelona, i que coordina Enric Lacalle. Segons ha pogut saber Nació Digital, alguns dels seus membres ja estan pensant en una trobada amb el nou president del govern.Entre els més destacats socis del lobby hi ha el comte de Godó (Grup Godó), Florentino Pérez (ACS), José Manuel Entrecanales (Acciona), Josep Oliu (Banc Sabadell), Gonzalo Gortázar (CaixaBank), Rafael Fontana (Cuatrecasas), Josep Sánchez Llibre (Conserves Dani), Luca de Meo (Seat) i l'advocat Antonio Garrigues, entre d'altres. Líders empresarials que van contemplar amb preocupació la crisi del PSOE i, encara més, el possible retorn de Pedro Sánchez a la secretaria general socialista. El seu triomf a les primàries va ser vist amb neguit. Ara, però, les coses han canviat.La formació del nou executiu ha asserenat bastant l'empresariat, que considera que el gir a l'esquerra en l'executiu espanyol es manifestarà més en àmbits com la política immigratòria i en drets i llibertats més que no pas en l'àrea econòmica, en mans de la ministra Nadia Calviño, vista amb bons ulls des dels fòrums patronals. En el si del Pont Aeri, també hi ha qui està segur que Sánchez aconseguirà apaivagar la tensió amb la Generalitat.El Pont Aeri va seguir amb tensió el debat pressupostari i va apostar fort per la carta PNB . Els nacionalistes bascos són vistos com un element d'estabilitat. De fet, el lehendakari Íñigo Urkullu va ser el darrer convidat als seus encontres.

