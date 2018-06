Ciutadans, sobre la presentació de la denúncia contra Llarena: «Torrent menteix»

"El president Torrent ens ha mentit. A nosaltres i a tots els catalans". Així ha respost Ciutadans després que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi anunciat que continuarà la via penal contra el jutge Pablo Llarena i els magistrats del Suprem un cop el tribunal ha arxivat la denúncia que va presentar assessorat pels serveis jurídics de la cambra. El partit taronja insisteix que els assessors legals del Parlament no han participat de la redacció de la denúncia i han demanat una reunió extraordinària de la junta de portaveus perquè Torrent expliqui "el per què de les seves mentides".El vicepresident segon de la mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra, ha subratllat que els serveis jurídics de la cambra "no han exercitat cap acció penal" i que, per tant, Torrent va presentar la denúncia "pel seu compte i risc" i en cap cas en nom de la institució. Aquest fet, ha dit el dirigent de Ciutadans, "és molt greu" perquè suposa que Torrent "patrimonialitza" el Parlament i considera que és el seu "cortijo"."Va presentar la denúncia en nom del Parlament i incomplint un acord de la mesa. Torrent menteix reiteradament", ha insistit Espejo-Saavedra. El diputat ha puntualitzat que l'acord signat establia que els serveis jurídics havien de fer un estudi sobre les possibles accions penals que finalment no s'ha efectuat i que, en tot cas, ells tenen la competència per presentar denúncies en nom de tota la cambra. "Torrent ha encarregat a no se sap qui la redacció de la denúncia", ha conclòs tot acusant el president del Parlament d'utilitzat la institució en defensa dels "interessos d'uns grups en concret".També el PSC ha advertit que no els consta cap informe jurídic dels serveis del Parlament sobre la interposició d'una denúncia tal i com s'havia acordat a la mesa. "No hi ha hagut formulació de la denúncia per part dels serveis jurídics", ha subratllat el portaveu adjunt del PSC, Ferran Pedret. El dirigent socialista ha puntualitzat que Torrent ha argumentat que la denúncia l'havia presentat en nom del Parlament quan en realitat l'ha redactat el gabinet de la presidència. "És una peculiaritat si el que ha de fer és representar la institució", ha insistit tot afegint que la denúncia s'ha presentat sense complir amb l'acord del Parlament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)