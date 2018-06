Un restaurant, en lluita amb TripAdvisor perquè no pot especificar que serveix cuina catalana

Señores de @TripAdvisorES tenemos un restaurante y al inscribirlo en su web nos es imposible poner la etiqueta de Cocina catalana, no ofrecemos cocina Mediterránea ni de mercado, si existe cocina vasca, porque no existe cocina catalana? — Josep Naltrus (@JosepNaltrus) 16 de juny de 2018

Fa dos mesos va obrir a Granollers el restaurant Naltrus. Una de les primeres coses que van decidir fer en Josep Nogués i els socis de la cooperativa que hi ha al darrere del negoci va ser inscriure'l a la plataforma TripAdvisor per donar-se a conèixer i tenir visibilitat, però s'han trobat amb un problema: no poden especificar que serveixen cuina catalana."No hi ha l'opció per fer-ho. No servim ni cuina mediterrània ni cuina de mercat, sinó catalana. És injust, perquè bé que hi ha l'opció de dir que fas cuina basca", explica Nogués a. "Volem ser més que un restaurant i difondre la cuina catalana. Per això oferim des de plats medievals, fins a receptes de principis del segle XX. Per què no puc especificar-ho?", es pregunta.De moment han donat a conèixer el cas a les seves xarxes socials i han enviat correus electrònics a TripAdvisor, però encara no han rebut resposta. Van poder parlar amb un representar de la companyia quan els va trucar per oferir-los l'opció de poder reservar des de la pàgina, però segons Nogués els hi va dir que no podia ser.Nogués lamenta que se'ls obligui a utilitzar a unes opcions que no especifiquen correctament quina cuina serveixen: "Pots dir que fas cuina espanyola, de mercat, mediterrània... i fins i tot basca! Per què no catalana?", diu. De fet, es pregunta: "Què és la cuina mediterrània? Una pizza? Un formatge grec?".Un altre dels aspectes que Nogués critica de TripAdvisor és que no es puguin fer comentaris dels restaurants en llengua catalana, una situació que ja han criticat altres usuaris

