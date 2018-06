Díaz marca el pas a Sánchez en memòria històrica

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, marca el pas al nou president espanyol, Pedro Sánchez, en matèria de memòria històrica. Després que ahir el PSOE confirmés que les restes del dictador Francisco Franco serien exhumades del Valle de los Caídos 43 anys després , aquest dimarts ha apel·lat per "construir una societat que no miri enrere, sinó cap endavant" i també per fer un ús de la llei de la Memòria Històrica que no serveixi per "enfrontar ni per confrontar".Díaz ha posat en valor les lleis que han aprovat a la comunitat autònoma que presideix amb l'objectiu de "saber la veritat, ser capaços de donar descans als nostres éssers estimats i que hi hagi un reconeixement per als que van donar la seva vida per la llibertat, però sempre mirant el futur". Díaz, tot i el comentari, ha volgut remarcar que no vol ser la "comentarista diària de la Moncloa".

