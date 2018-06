L'Audiència de Tarragona reobre el cas de l'accident de Freginals

L'Audiència de Tarragona ha acceptat els recursos de reforma i subsidiaris d'apel·lació dels advocats de les víctimes i de Fiscalia –que s'hi va adherir-, contra l'arxiu del cas de l'accident d'autobús de Freginals, on van morir 13 estudiants d'Erasmus quan tornaven de les falles de València.En la interlocutòria, es demana l'expedient sancionador que Inspecció de Treball va obrir contra el propietari del vehicle, iniciat per falta d'informació i formació del conductor en riscos laborals i per deficiències en la vigilància de la salut del treballador. Aquesta documentació es considera "necessària i útil" pels magistrats provincials per esclarir si el xofer estava cansat o fatigat. També es reclama un nou peritatge del sistema de frens després que el conductor declarés que es podria haver bloquejat una roda durant la frenada, amb l'asfalt mullat.És el segon cop que es reobren les diligències prèvies del cas i ara l'Audiència de Tarragona demana la pròrroga de la instrucció 18 mesos més per considerar-la causa "complexa". La defensa del conductor no ha volgut valorar aquest nou revés a l'arxivament del cas i ha apuntat que seguiran mantenint la sol·licitud d'arxiu i estudiaran si demanen noves proves de descàrrec en aquesta ampliació de la instrucció.

