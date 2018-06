Torrent plantarà de nou al rei en la inauguració dels Jocs Mediterranis

El president del Parlament, Roger Torrent, no assistirà a la inauguració dels Jocs del Mediterrani aquest divendres a Tarragona i, per tant, tornarà a plantar al rei Felip VI com ho va fer durant la recepció del Mobile World Congress. Torrent ha argumentat que el seu gabinet ha "desestimat" assistir-hi perquè hi haurà prou representació institucional. A hores d'ara, però, no està confirmada la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, malgrat que el president espanyol, Pedro Sánchez, la va donar per descomptada en una entrevista a TVE aquest dilluns a la nit.La inauguració dels jocs es preveu polèmica. Primer perquè Torrent tornarà a plantar el monarca, però també perquè a hores d'ara és una incògnita si hi assistirà el president de la Generalitat. De moment, ho ha deixat a l'aire. Pedro Sánchez ha deixat clar que espera coincidir-hi i el PSC ja ha demanat que es "respecti" i no és "menyspreï" el monarca.Torra va assegurar la setmana passada que considera que el rei hauria de demanar perdó a tots els catalans pel discurs que va fer el passat 3 d'octubre avalant la violència policial durant la jornada del referèndum, on hi va haver més d'un miler de ferits. Aquest dimarts ha tornat a insistir i no ha aclarit si pensa anar o no a la inauguració dels Jocs del Mediterrani. Des de l'1-O, cada visita del monarca a Catalunya ha motivat concentracions ciutadanes en contra de la seva presència.Torrent també ha avançat que tampoc assistirà al lliurament de premis de la Fundació Prínceps d'Astúries de Girona. No ha rebut invitació, però en tot cas ja ha dit que no hi anirà.

