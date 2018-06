Torrent plantarà de nou al rei en la inauguració dels Jocs del Mediterrani

El president del Parlament, Roger Torrent, no assistirà a la inauguració dels Jocs del Mediterrani aquest divendres a Tarragona i, per tant, tornarà a plantar al rei Felip VI com ho va fer durant la recepció del Mobile World Congress. Torrent ha argumentat que el seu gabinet ha "desestimat" assistir-hi perquè hi haurà prou representació institucional. A hores d'ara, però, no està confirmada la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, malgrat que el president espanyol, Pedro Sánchez, la va donar per descomptada en una entrevista a TVE aquest dilluns a la nit.

